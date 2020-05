Verkehrschaos vor dem Recyclinghof

„Drei Mal war die Polizei da“, berichtet ein Mitarbeiter des Recyclinghofes Morchhof, der seinen Namen nicht nennen darf: „Der Verkehr staute sich schon ganz früh bis weit auf die B 38.“ So etwas habe er noch nicht erlebt. Doch plötzlich ist Ruhe, der Mitarbeiter fegt die Straße, das Tor hinter ihm zum Recyclinghof ist geschlossen. Eigentlich wäre noch bis 16 Uhr geöffnet, aber seit 12 Uhr wird am Samstag nichts mehr angenommen (wir berichteten kurz).

Der Rückstau ist zu groß geworden und sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der B 38, auf der Mallau-Abfahrt sowie auf der Mallaustraße. Dort geht in beiden Richtungen nichts mehr, weil die Fahrzeuge nicht mehr in die Straße Im Morchhof einbiegen können, an deren Ende sich der Recyclinghof befindet. Nach Gesprächen mit der Polizei schließt die Stadt den Hof – vier Stunden früher als üblich.

Kommt einer raus, darf einer rein

Auf den Recyclinghöfen gelten die aktuellen Verordnungen wegen der Corona-Pandemie. Das Tragen von Masken ist Pflicht und es gibt eine Zugangsbeschränkung, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Auf dem Recyclinghof geht es damit ähnlich zu wie in Boutiquen auf den Planken: Erst wenn ein Kunde rauskommt, darf der nächste rein. „Wenn einer mit einem Transporter voller Müll kommt, dann ist der erstmal beschäftigt“, so der Mitarbeiter. Und irgendwie haben die Mannheimer über das verlängerte Wochenende wohl mehr Müll entsorgen wollen als sonst. „Stau gibt es immer schon“, so der Mitarbeiter, „doch heute standen die Menschen stundenlang an“. Davor hatte die Stadt gewarnt, vor 14 Tagen teilte sie mit: „Aufgrund der Abstandsregelungen ist teilweise mit längeren Wartezeiten zu rechnen.“

Während er die Straße fegt, informiert er ankommende Mannheimer über die Schließung: „Kommen Sie am Montag wieder oder benutzen Sie den Recyclinghof auf der Friesenheimer Insel.“ Für Seniorin Eva-Maria Kemmerling in ihrem kleinen VW Golf ist die Lage klar: „Ich habe Zeit, ich komme am Montag wieder.“ Sie hat Hausrat dabei, „was sich halt so ansammelt“ – drei kleine Kisten sind es. Doch zwei Mannheimer Arbeiter im Blaumann haben weniger Verständnis für die Aktion: Ihr Kombi mit Anhänger ist schwer beladen und drückt heftig auf die Hinterachse. „Soll ich das alles wieder ausladen?“ Zudem brauche er den Wagen am Sonntag. Er wendet und fährt zur Friesenheimer Insel.

Doch wer dort von der Diffenéstraße in die Max-Born-Straße abbiegt, kommt erst mal nicht zum Recyclinghof am Ende der Straße, sondern steht im Rückstau. Auch die beiden Arbeiter im Blaumann haben sich eingereiht, sie dösen in ihrem Wagen. Mehr als 60 Fahrzeuge stehen noch vor ihnen und warten auf Einlass: „Maximal sieben Fahrzeuge gleichzeitig“, klärt ein Securitymitarbeiter am Eingangstor auf. „Wenn einer fertig ist, kann der nächste rein.“

„Hatte ich mir anders vorgestellt“

Edmund Sperling trägt es mit Humor. „Den Samstag hatte ich mir anders vorgestellt.“ Er hat nur noch zwei Fahrzeuge vor sich: „Zuerst zwei Stunden vergeblich im Morchhof gewartet. Und hier stehe ich seit zweieinhalb Stunden an.“ Auch sein Wagen ist vollgepackt, er sieht es nicht ein, das alles zuhause wieder auszuladen und irgendwann nächste Woche wiederzukommen: „Ich muss arbeiten, ich brauche das Fahrzeug. Das geht nicht.“

Ein Handy-Akku geht nur Neige, ein Fahrer sucht eine Toilette, ein anderer hat Durst und schon lange nichts mehr getrunken, der nächste hat Hunger, während ein weiterer einen Korb frischer Erdbeeren dabei hat. Viele machen in ihren Fahrzeugen aus Langeweile ein Nickerchen, es geht kaum bis gar nicht voran. Anlieger versuchen verzweifelt, die Zufahrten zu ihren Grundstücken in der Max-Born-Straße freizuhalten. „Es geht heute“, sagt der Securitymitarbeiter am Tor, denn das Problem seien Lastwagen oder große Lieferwagen. „Wenn die da sind und ausladen, dann kann es schon mal sechs Stunden dauern, bis man dran kommt.“ Er schaut auf die Uhr: „Noch eine Stunde, dann mache ich hier zu, Feierabend.“ Er denkt, dass noch etwa 15 Fahrzeuge bis dahin reinkommen, wenn die sich beeilen. Und die anderen dahinter? Er zuckt nur mit den Schultern.

Ob das in den nächsten Tagen anders läuft? Eine Anfrage an die Stadtverwaltung, ob organisatorische Veränderungen geplant sind, um die Situation zu entspannen, blieb bis Montagabend unbeantwortet.

