Verkehrstipps von der Datenbank

Um die Digitalisierung voranzutreiben, bekommt Mannheim knapp zehn Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ des Bundesinnenministeriums. Das teilt das Rathaus mit. Das Geld fließt in den Jahren 2023 bis 2027. Dazu muss die Stadt allerdings ergänzende Investitionen in Höhe von knapp 5,5 Millionen Euro leisten, so dass sich ein Gesamtvolumen von rund 15,7 Millionen Euro ergibt. Den städtischen Beitrag soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag bewilligen.

Die Stadt will mit dem Geld im Rahmen ihres Projekts „sMArt roots“ unter anderem drei Hauptvorhaben angehen: eine digitale Plattform über Umweltdaten, eine Datenbank zum Verkehr zum Beispiel auf den Rheinbrücken sowie Technik-Vernetzung zur Energieeinsparung.

Die Umwelt-Datenplattform soll lokale Messergebnisse etwa zu Niederschlag und Temperatur, aber auch zu Feinstaub- und Stickoxidbelastung aufbereiten und mit vorhandenen Systemen verknüpfen. So ist dann nach Angaben der Stadt zum Beispiel die Schaffung eines lokalen Frühwarnsystems für Unwetter möglich. Die geplante Verkehrs-Datenbank soll aktuelle Wegempfehlungen geben und gleichzeitig auch auf Angebote von öffentlichen Verkehrsmitteln und Mitfahrplattformen hinweisen. Beim dritten Projekt schließlich will man durch eine Vernetzung von technischen Systemen wie Photovoltaikanlagen und Stromspeichern innerhalb eines Wohnquartiers das gesamte Areal CO2-neutral gestalten. Dies soll etwa im Neubaugebiet Spinelli im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau umgesetzt werden.

Bereits im September hatte Mannheim als eine von vier Kommunen in Baden-Württemberg rund 1,6 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm erhalten, gekoppelt an einen Eigenanteil von rund 875 000 Euro. Weil die Bewerbung der Stadt offenbar überzeugend war, gab es jetzt eine Ausweitung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020