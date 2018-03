Verkehrswende kommt ins Rollen – mehr E-Autos in der Stadt unterwegs

Michael Metzger an seiner öffentlich zugänglichen Stromtankstelle in der Sporwörthstraße 12. © Tröster

Die Anzahl der in Mannheim zugelassenen Elektroautos ist von ganzen drei im Jahr 2010 auf derzeit 279 Fahrzeuge (Pkw und Zweiräder, ohne Hybrid) angestiegen. Bundesweit sind zurzeit knapp 54 000 E-Fahrzeuge unterwegs, für die bereits mehr als 4700 Ladesäulen mit gut 10 700 Stromzapfstellen zur Verfügung stehen. 530 davon sind sogenannte Schnellladesäulen, an denen ein E-Auto in relativ kurzer ...

Sie sehen 9% der insgesamt 4948 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018