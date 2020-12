Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten

Verlässlichkeit ist ihm wichtig: „Wir bleiben dabei, wir ziehen das durch“, entschied Heinz Scheidel, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Diringer & Scheidel-Unternehmensgruppe. Sie hat auch in diesem Jahr 20 000 Euro an den „MM“-Hilfsverein für die Aktion „Wir wollen helfen“ gespendet.

Zwar habe auch Diringer & Scheidel durch die Corona-Pandemie „eine kräftige Ohrfeige bekommen, wie die gesamte Wirtschaft“, sagte Scheidel. Am Bau sei man zwar, von einigen Mehrkosten für Hygienemaßnahmen abgesehen, „mit einem blauen Auge noch glimpflich davongekommen.“ Enorme Mehraufwendungen habe aber die Tochtergesellschaft avendi, die 19 vollstationäre Pflegeeinrichtungen unterhält. Bei der Tochter Ariva, die fünf Hotelbetriebe mit rund 700 Zimmern betreibt, sei die Lage indes seit März „katastrophal“. „Aber ich denke, dass es gerade in dieser schwierigen Zeit noch schlimmere Not gibt und Sie dort gut helfen, deshalb helfen wir weiter – trotz allem“, bekräftigte Heinz Scheidel.

„Diese Treue in diesen schwierigen Zeiten wissen wir sehr zu schätzen“, bedankte sich Florian Kranefuß, der ersten Vorsitzenden des „MM“-Hilfsvereins, herzlich. Gerade nach dem Wegfall vieler Benefizveranstaltungen durch die Corona-Pandemie sei „in Zeiten des Durcheinanders die Verlässlichkeit unserer Großspender ein ganz wichtiges Zeichen“, freute sich Kranefuß: „Sie machen es möglich, dass wir bei Notlagen in Mannheim helfen – es ist gut, das es solche Unternehmen gibt, sagte er „von Herzen vielen Dank“ an die Unternehmensleitung von Diringer & Scheidel.

Heinz Scheidel war dazu mit Karlheinz Heffner (Geschäftsleitung Technik), Achim Ihrig (Geschäftsleitung Dienstleistungen) und Tobias Volckmann (Geschäftsleitung Finanzen) ins Glücksteinquartier gekommen. Die Marketingabteilung des Familienunternehmens hatte statt einem Spendenscheck wieder mit viel Liebe und Fantasie ein kleines Modell einer Baustelle mit einem Kran gebastelt, der einen Container mit der Spendensumme von 20 000 Euro emporhievt.

Im Glücksteinquartier realisiert Diringer & Scheidel gerade nach Plänen vom Kölner Architekturbüro Lepel & Lepel in prominenter Lage am südöstlichen Kopf, dem Schnittpunkt von Südtangente, Landteilstraße und Glücksteinallee, mit „Loksite“ ein 13-geschossiges, repräsentatives Bürogebäude mit 28 000 Quadratmetern Bruttogrundfläche. Mit Hays und KPMG sind bereits zwei Hauptmieter gefunden, „für die restlichen Flächen sind wir in Verhandlungen und sehr zuversichtlich“, sagte Scheidel.

Das 1921 von Franz Anton Diringer als Baufirma gegründete Unternehmen, das heute 3800 Mitarbeiter zählt, war 2009 Pionier der Umgestaltung des nun Glücksteinquartier genannten Bereichs südlich des Hauptbahnhofs. Das begann auf dem ehemaligen Gießereigelände von John Deere, wo Diringer & Scheidel mit dem LanzCarré mit Wohnungen, Handel, Hotel und Pflegeheim damals die Initialzündung für die lange ruhende städtebauliche Weiterentwicklung gab.

