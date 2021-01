Verleihung erst nach Pfingsten

Die Verleihung des 52. Bloomaulordens, die seit Jahrzehnten am Fasnachtssonntag stattfindet, wird verschoben. Die Auszeichnung erhält in diesem Jahr der Neckarauer Hausarzt Marcus Fähnle. Dies soll nun „nach den Pfingstferien“ stattfinden, ein genauer Termin steht aber noch nicht fest. Das hat das aus Markus Haass, Bert Siegelmann und Achim Weizel bestehende Auswahlkomitee bekanntgegeben. Während Ehrungen wie der „Saumagenorden“ oder der „Courageorden“ wegen der Corona-Pandemie 2021 gar nicht verliehen werden, wollte das Trio bewusst an der Tradition festhalten, den vom früheren „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling gestifteten Orden jährlich zu vergeben.

Im Dezember war das Gremium noch optimistisch, dem bodenständig-heimatverbundenen sowie sozial sehr engagierten Marcus Fähnle die höchste bürgerschaftliche Auszeichnung Mannheims zum Traditionstermin im Nationaltheater überreichen zu können. Nachdem nun das Nationaltheater den Spielbetrieb bis Ende März eingestellt hat, „zieht auch das Auswahlkomitee notgedrungen die Reißleine“, so Haass, Siegelmann und Weizel. Sie freuen sich aber „über das ausnahmslos positive Echo“ auf den neuen Ordensträger und die Zusage des Theaters, den Orden „auch im Frühsommer in eine schwungvolle Sondervorstellung zu integrieren“: eine Operetten-Gala mit Joachim Goltz.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021