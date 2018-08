Verletzte durch Rauch

Anzeige

Bei einem Kellerbrand in der Nacht zum Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt sind fünf Bewohner durch das Rauchgas leicht verletzt worden. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei gegen 1.20 Uhr im Keller des mehrstöckigen Hauses aus. Die acht Wohnungen im Gebäude in der Max-Joseph-Straße waren nicht betroffen, jedoch war das fünfstöckige Treppenhaus nach kurzer Zeit stark verraucht. Die fünf Verletzten wurden direkt vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, konnten aber anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. lob

