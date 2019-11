Verletzte nach Rotfahrt

Zwei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. © Priebe

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen sind an einer Kreuzung in Neckarau zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete eine Autofahrerin auf der Casterfeldstraße vermutlich eine rote Ampel in Richtung Rheinau und krachte in die Seite eines weiteren Wagens. Beide Fahrerinnen wurden verletzt, sie kamen in Krankenhäuser. Die Unfallstelle war bis 10.30 Uhr gesperrt. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, kam es durch den Unfall stadtauswärts auf der Casterfeldstraße zu Verkehrsbehinderungen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall auf der Kreuzung zur Dannstadter Straße so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. mik/pri/esh

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019