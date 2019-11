Vermehrte Fälle von Lungenentzündung an Feudenheimer Grundschule

Symbolbild © dpa

Mannheim.In den vergangenen Tagen sind an der Brüder-Grimm-Schule in Feudenheim in einer Klasse vermehrt Fälle von Lungenentzündungen aufgetreten. Die Eltern dieser Klasse sowie die Eltern der weiteren Schüler seien bereits informiert worden, teilte die Stadt Mannheim am Donnerstag in einer Presseerklärung mit. Demnach haben Schule und Gesundheitsamt bereits die "erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen" vor Ort festgelegt und bemühen sich derzeit um eine Klärung der Ursachen. Erste Befunde legten nahe, dass es sich um einen bakteriellen Erreger handele.

Die Fachleute des Gesundheitsamts gehen laut Mitteilung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die anderen Klassen nicht von dieser Infektionshäufung betroffen sind. Für die Kinder dieser Klassen bestehe mit großer Sicherheit kein erhöhtes Infektionsrisiko, sie könnten daher wie gewohnt den Unterricht besuchen, hieß es. Weiterhin gingen in mehreren von der Häufung der Lungenentzündung nicht betroffenen Klassen für die Jahreszeit übliche grippale Infekte und Atemwegsinfektionen um, jedoch seien nur sehr wenige Kinder krankgemeldet.

Wie bei anderen Infektionen auch, empfiehlt der Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt als Schutzmaßnahmen, beim Niesen und Husten die Ellenbeuge vor das Gesicht zu halten, sich regelmäßig gründlich die Hände zu waschen und regelmäßig gut zu lüften.