Vermietung von Drehscheibenwohnungen: GBG bestätigt Verstoß gegen interne Regeln

Mannheim.Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG hat die Einschätzung bestätigt, wonach Mitarbeiter bei der Vermietung von zwei Drehscheibenwohnungen an einen externen Mieter gegen interne Regeln des Unternehmens verstoßen haben. Das gab die GBG am Mittag bei einer Pressekonferenz bekannt. Bei dem Vorgang, der durch ein so genanntes Compliance-Verfahren intern wie extern untersucht wurde, handelt es sich um die publik gewordenen Vermietungen durch die GBG an den CDU-Politiker Nikolas Löbel. Den Namen des Mannheimer Bundestagsabgeordneten und Stadtrats nannten GBG-Geschäftsführer Karl-Hein Frings und die Compliance-Beauftragte des Unternehmens, Rebecca Gonzalez, aber nicht. Ob Dritte gegen Regeln verstoßen haben, sei nicht Inhalt der Untersuchung gewesen. „Wir bewerten nicht das Handeln Dritter. Das können wir nicht, das wollen wir auch nicht“, sagte Frings.

Die GBG kündigte an, ihre Compliance-Richtlinien zu ergänzen. Damit sollen künftig ähnliche Verdachtsfälle verhindert werden. Es ist laut Frings vorgesehen, dass künftig alle Anfragen von Personen, die Amtsträger und/oder Aufsichtsratsmitgliedern immer über den Geschäftsführer oder in Vertretung über die Prokuristen der GBG laufen müsse.

CDU-Politiker Löbel hatte bei der GBG für eigene Mieter so genannte Gästewohnungen angefragt, die zur Kurzzeitvermietung für Besucher der Stadt vorgesehen sind. Weil diese für den abgefragten Zeitraum besetzt waren, wurden ihm die Drehscheibenwohnungen angeboten. Diese hält das Unternehmen vor, um darin eigene Mieter zum Beispiel während Umbaumaßnahmen, also zeitlich begrenzt, unterzubringen. Löbels Anwalt, CDU-Fraktionschef Claudius Kranz hatte einem Mieter eine der Wohnungen dann auch zur dauerhaften Anmietung angeboten. Die Zusicherung für eine dauerhafte Anmietung durch GBG-Mitarbeiter sei nicht zu belegen, hieß es.

