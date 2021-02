Vermisstensuche nach 81-Jährigem

Mannheim.Derzeit fahndet die Polizei mit Hunden und einem Hubschrauber im Bereich Waldhof nach einem 81-jährigen Mann, der seit 1 Uhr vermisst wird. Er lebt nach Auskunft der Polizei in einem Seniorenzentrum, das er in der Nacht in unbekannte

Richtung verlassen hatte.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste ist 1,66 Meter groß und vermutlich mit einem grauen halblangen Overall und Sandalen bekleidet. Um das Bein hat er einen Urinbeutel hängen. Wer den Mann gesehen hat wird gebeten, die Polizei über Notruf 110 zu verständigen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.02.2021