Vermutlich Ampel missachtet: Mehrere Verletzte bei Unfall in Mannheim

Mannheim.Bei einem Unfall in Mannheim mit drei beteiligten Fahrzeugen haben sich am Sonntagmittag mehrere Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer eines Porsche Cayenne von der Stotzstraße auf die Ludwigshafener Straße in Richtung SAP Arena fahren und missachtete vermutlich das Rotlicht der Ampel.

Es kam zum Zusammenstoß mit zwei Pkw auf der Ludwigshafener Straße. Jeweils zwei Insassen in den drei Pkw wurden leicht verletzt. Alle sechs kamen in ein Krankenhaus.

Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Strecke war in Richtung SAP Arena für etwa zwei Stunden voll gesperrt, bis die Fahrbahn am Unfallort gereinigt war. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, waren an der Unfallstelle Öl und Treibstoffe ausgelaufen. Die Verkehrspolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.