Verordnung über Katzen

Katzen, die keinem gehören, sind ein Problem – auch in Mannheim. Der Sicherheitsausschuss des Gemeinderats beschäftigt sich an diesem Donnerstag (16 Uhr, Stadthaus) auf Antrag der Li.Par.Tie-Fraktion mit dem Erlass einer Katzenschutzverordnung. Sie soll die Kennzeichnung, Registrierung und Kastration für Katzenhalter zur Pflicht machen. Das Ziel: die Kontrolle über die Population streunender Katzen.

Die großen Fraktionen von Grünen, SPD und CDU begrüßen den Vorschlag nach eigenen Angaben grundsätzlich – sollte ein Bedarf in Mannheim dafür vorliegen. Christina Eberle, Grünen-Stadträtin und kommissarische Tierschutzbeauftragte der Stadt, fordert die Verwaltung auf, die rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen. Kriterien sind die Höhe der Population, das Vorliegen von Tierschutzproblemen und fehlende Alternativen. Ein Antrag auf Erlass einer solchen Verordnung war 2014 an rechtlichen Voraussetzungen gescheitert. In Baden-Württemberg haben bisher lediglich Schramberg und Berglen Katzenschutzverordnungen verabschiedet. apt

