Verpackungsfrei durchs Leben

Ein natürlicher Duft steigt in die Nase beim Betreten des Geschäfts. Auffällig sind die Glasbehälter, in denen sich Lebensmittel befinden – und die Inneneinrichtung, die fast komplett aus Holz besteht. Das Zischen beim Abfüllen eines Produkts durch eine Kundin unterbricht die Ruhe. Eduard Justus ist Inhaber des Geschäfts, in dem man Lebensmittel kauft, ohne Müll zu produzieren.

Den mitgebrachten Behälter auf die Waage gestellt, ein kurzes Geräusch beim Abfüllen, Schraubverschluss drauf und ab an die Kasse. So funktioniert das Konzept des Unverpackt-Ladens „Eddie´s verpackungsfrei einkaufen“. Justus hat es zu seinem Beruf gemacht, Lebensmittel zu verkaufen, die eine Alternative zu müllhaltigen Produkten darstellen. Aber nicht nur Lebensmittel kann man in der Schwetzingerstadt finden – auch festes Shampoo, Deocreme, waschbare Baumwoll- Slipeinlagen, Bambuszahnbürsten, Bienenwachstücher statt Alufolie, Waschmittel zum Abfüllen und noch einiges mehr an nachhaltigen Hygieneartikeln. Außerdem hat das Geschäft einen „Refill“-Aufkleber am Schaufenster kleben, der zu verstehen gibt: Hier gibt es kostenlos Wasser zum Nachfüllen, also „Refill“.

Auf einer Reise haben der 33-jährige Inhaber des Bio-Ladens und seine Frau angefangen, ihr Konsumverhalten zu hinterfragen, und sind dabei auf die Idee gekommen, sich eine Auszeit vom Berufsleben zu nehmen. „Natürlich ist es schwer, von heute auf morgen Großes zu verändern, und perfekt bin ich auch nicht. Aber zu viele Menschen konsumieren Dinge, die sie nicht brauchen“,sagt der gelernte Wirtschaftsingenieur. Bei seinen Produkten ist es ihm besonders wichtig, dass diese von einem regionalen Anbieter geliefert werden. Justus kauft die Ware in Großgebinden, die teilweise bis zu 25 Kilogramm Nahrungsmittel beinhalten. „Ganz verpackungsfrei schafft man es natürlich nicht, die Ware liefern zu lassen, aber oft befinden sich die Nahrungsmittel in Pfandbehältnissen und durch die Großgebinde spart man bis zu 70 Prozent an Verpackungen“, so der Inhaber. Jedoch muss er die Produkte durch den Wunsch, die Ware verpackungsfrei angeliefert zu bekommen, größtenteils teuerer anbieten. Und das zeigt sich auch an der ein oder anderen Stelle.

Bewusstsein noch nicht da

Um wettbewerbsfähiger zu sein, möchte er in Zukunft das Sortiment erweitern, beispielsweise mehr Gemüse und Milchprodukte anbieten. „Leider ist das Bewusstsein, was weniger Müll produzieren betrifft, bei den meisten Menschen in der Breite noch nicht da“, sagt Justus, dennoch betont er, dass er die Menschen dafür nicht verurteile.

Verschiedenste Reissorten, diverse Nudeln, Haferflocken, Kaffee von lokalen Röstereien und die Naschsachen bewähren sich laut eigenen Angaben am meisten. Eduard Justus und seine Frau, die vor allem für die Gestaltung zuständig ist, zeigen sich mit der Entwicklung sehr zufrieden: „Wir haben unser Ziel nach einem Jahr deutlich übertroffen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.09.2019