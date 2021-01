Die Pandemie hat die Menschen weiter im Griff. Dennoch macht die Aussicht auf die Impfung Hoffnung auch auf Urlaub. Haben die Mannheimer Lust auf Reisen? Wir haben uns umgehört.

„Man braucht definitiv Entspannung“, sagt Rebecca Köppl. Sie hat den Sommerurlaub für 2021 bereits vor zwei Jahren gebucht. „Wir fahren im Juli an die Nordsee“, sagt die 34-Jährige. Mit Mann, Tochter und Hund fährt die Friedrichsfelderin in ein Ferienhaus mit Garten, wo sie ganz für sich sind. „Hier gehen wir ja auch in den Supermarkt und treffen uns gerade mit niemandem.“ Das Thema Hygiene ist Köppl wichtig. „Ich werde im Haus noch mal die Flächen desinfizieren, aber das habe ich vor Corona auch schon gemacht.“ Ins Ausland möchte sie aber nicht reisen. Sie befürchtet unter anderem, nicht mehr so leicht nach Deutschland einreisen zu können.

Verschiedene Ansichten

Auch Katrin hat konkrete Pläne. „Wir haben für März eine Flugreise auf die Kanaren gebucht“, erzählt die 41-Jährige, die nur ihren Vornamen nennen möchte. Trotzdem behält sie die Anweisungen der Regierung und die Infektionszahlen im Auge. Sie habe darauf geachtet, dass das Hotel ein gutes Hygienekonzept habe und sie problemlos stornieren könne. In ihrem Freundeskreis gebe es verschiedene Ansichten, ob ein Urlaub derzeit moralisch vertretbar sei. „Meine Haltung dazu ist: Wir sind in Deutschland total regelkonform, und so gibt es kein Problem, wenn man die Haltung auch im Urlaub aufrecht erhält“, sagt sie. „Wir machen keinen Party- sondern einen Familienurlaub. Man kann niemandem vorwerfen, an Urlaub zu denken und in Urlaub zu fahren.“

Kevin Schaaf möchte verreisen, aber auf Nummer sicher gehen. „Wir verreisen erst nach der Impfung“, sagt der 40-Jährige. „Wir wollen auf jeden Fall im Spätjahr in die USA fliegen.“ Vorausgesetzt, dass es dann wieder möglich sei. Geplant sei im Herbst auch ein Urlaub im Warmen.

Ibeth Flores hat keine Urlaubspläne. „Aber ich habe vor, im Juli nach Madrid zu fliegen.“ Dort wohnt nicht nur ihre Familie; die 28-Jährige ist auf zwei Hochzeiten eingeladen. Mit der Buchung wartet sie. „Ich habe mich noch nicht getraut.“ Sie möchte erst einmal sehen, ob die Trauungen tatsächlich stattfinden können.

„Geplant ist nichts“, sagt Martin Leustik (36). Lediglich einen Besuch bei Verwandten in Österreich haben er und Familie sich vorgenommen, voraussichtlich an Ostern.

