Verrückte Familie

Sie hat eigentlich nur schräge Mitglieder, diese Familie Wunderlich – das schrägste ist wohl der Großvater Walter, gespielt von „Toni Erdmann“-Darsteller Peter Simonischek, ein unberechenbarer Zocker, immer mit einem Bein im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Regisseur Dani Levy lässt in „Die Welt der Wunderlichs“ nicht nur deutsche Film- und Fernsehgrößen wie Simonischek, Hannelore Elsner, Christiane Paul und Katharina Schüttler auflaufen, sondern zeigt mit dem Collini-Steg und dem Ring auch ein bisschen was von Mannheim, wo die Komödie von 2016 spielt. Die Musikerin Mimi Wunderlich (Schüttler) wird zwischen ihrer Familie förmlich zerrieben, neben ihrem Vater hält sie auch ihr kleiner Sohn Felix auf Trab, der an einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung leidet und seine Lehrerin schon mal in den Schrank sperrt. Er meldet seine Mutter aber auch heimlich für eine Castingshow an, zu der sich die ganze Familie aufmacht. In welche Stadt geht die Reise? imo