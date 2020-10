Versammlung: CDU-Mitglieder brauchen keine Anmeldung

Mannheim.Der CDU-Kreisverband Mannheim macht darauf aufmerksam, dass sich stimmberechtigte CDU-Mitglieder zur Wahlkreisversammlung am Freitag, 18 Uhr, in der Feudenheimer Kulturhalle nicht anmelden müssen. Weitere Gäste können nicht mehr zugelassen werden, so der Kreisverband. Bei der Versammlung treten Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel und Herausforderin Maike-Tjarda Müller an. Wer gewählt wird, tritt bei der Bundestagswahl im kommenden Herbst als CDU-Kandidat an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020