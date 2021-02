Versammlung im Schützenhaus: Mannheimer AfD wählt Finkler zum Bundestagskandidaten

Mannheim.Der Platz vor dem Feudenheimer Schützenhaus ist menschenleer. Keine Gegen-Kundgebung oder ähnliches, wie es sie bei AfD-Veranstaltungen hier früher oft gab. Aber dass an diesem Abend eine stattfindet, wurde ja auch erst kurzfristig bekannt. Die Partei hatte die Kür ihres Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September nicht öffentlich angekündigt, die Mitglieder wurden per Post eingeladen.

...