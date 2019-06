Versetzt, verkauft, versteigert

„Ich dachte erst an ein Gebäude in der Augustaanlage“, schreibt uns Claudia Lauth, „aber durch den Hinweis ,wenn’s mal knapp wird . . .’ wusste ich es sofort.“ Fast allen Rätselfreunden ging es bei der Folge 159 von „Erkennen Sie Mannheim?“ so – sie wussten sehr schnell, was gesucht war. Schließlich ist das Städtische Leihamt in D 4, das die Aufnahme aus den 1980er Jahren zeigt, eine echte Institution. Denn tatsächlich hilft es weiter, wenn „der Monat zu viele Tage hat“, wie Klaus Hinkel den hohen sozialen Wert der Einrichtung würdigt, die in finanziellen Notlagen Pfänder annimmt und dafür Geld gibt. Das versetzte Gut kann man wieder auslösen – was die Kunden dort in den allermeisten Fällen genauso machen. Und verkaufen kann man Dinge, von denen man sich gerne trennt, dort auch. Ein paar der Geschichten, die uns Leser erzählen, handeln vom Essbesteck der Schwiegermutter, von Münzen und Schmuck. Die meisten Rätselfreunde kennen das Gebäude jedoch von außen oder waren allenfalls bei Versteigerungen im Leihamt. Manche standen schon zögernd davor . . .

Einer kennt das Haus allerdings in- und auswendig: Walter Hamm. „D 4, 9-10 gehörte früher der Deutschen Bank“, schreibt er, „mein Vater und meine Mutter waren dort angestellt. Meine Eltern wohnten seit 1933 im fünften Stock.“ Er selbst lebte 19 Jahre lang in dem Gebäude, besonders drastisch sind seine Erinnerungen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs: „Bei Bombenangriffen wurde unsere Wohnung von zwei Stabbrandbomben und einer Phosphorbrandbombe getroffen. Diese haben wir zusammen mit Bekannten gelöscht.“

„Wunderbares Gebäude“

Friedrich Lehnhardt hat 1963 bei der Deutschen Bank gelernt, „nach Schließen der Zweigstelle habe ich als Abteilungsleiter dort Lehrlinge ausgebildet“. Er schwärmt: „Ein wunderbares Gebäude mit tollem Innenleben. Danke für die Veröffentlichung.“ Ingrid Willitis gibt ihm da recht: „Innen ein wunderschön erhaltener Treppenaufgang“, hebt sie hervor. Manfred Hexamer weiß, dass in den 1940er Jahren „auch eine Zeit lang die Mannheimer Handelsschule beheimatet“ war, und nach dem Krieg sogar „Teile der Verwaltung der Firma Heinrich Lanz“. Obwohl er gar nicht weit entfernt davon aufgewachsen ist, war er „erst vor ein paar Jahren im Inneren dieses wunderschönen Gebäudes: Ein Musikerfreund hatte mich damals animiert mitzukommen, weil er sich eine hochwertige akustische Gitarre aus dem Sortiment kaufte. Man kann also nicht nur Wertsachen im Leihamt beleihen oder versetzen, sondern auch kaufen.“

Klaus Pillmeier hat das Haus zwar sofort erkannt, aber er „war leider noch nicht in dem Gebäude“. Und auch Klaus Hinkel musste „glücklicherweise das Leihamt zeitlebens noch nicht in Anspruch nehmen“, wie er schreibt. Edwin Darmstädter hat zwar nie etwas versetzt, war aber zum Stöbern schon dort, und Jürgen Schweighöfer findet, „es ist immer interessant, dort eine Versteigerung mitzuerleben“. Nicole Urban hat „als Studentin mehrfach zweifelnd davor gestanden“, es aber dann aber doch nie betreten.

Erfolg beim Verkauf

Frank Ritzhaupt dagegen schon: Er hatte jahrelang Silbermünzen gesammelt, dann aber „irgendwann die Lust verloren. Nun überlegte ich, wie ich diese veräußern könnte, und so kam ich damals auf das Leihamt und hatte beim Verkauf auch Erfolg.“ Genau wie Doris Brück: Sie beschloss, sich von zwei Goldketten zu trennen, an denen weder ihre Tochter noch ihre große Enkelin Interesse zeigten. Zunächst versuchte sie ihr Glück bei zwei Juwelieren, mit den Angeboten war sie nicht einverstanden. „Meine letzte Station war das Städtische Leihamt. Ich machte den Angestellten klar, dass ich die Ketten nicht beleihen, sondern verkaufen wollte, und erhielt (ich dachte, ich hätte nicht richtig gehört) 414,65 Euro“ – und damit mehr als doppelt so viel wie bei den Juwelieren.

Friedebert Goldbach hatte weniger Glück, seine Schwiegermutter hatte noch ein altes Essbesteck und wollte wissen, was das noch wert sei. Der Mitarbeiter dort wollte das Stück begutachten, dabei rutschte es ihm aus der Hand und fiel zu Boden: „Das Geklepper war nicht zu überhören, und er meinte: ,Hört sich an wie Blech, Wert gleich Null’. Wir nahmen unser ,Schmuckstück’ wieder an uns und verließen nach einem Dank und Bedauern und Rundum-Blick besagtes Leihamt.“

Info: Alle Teile unter morgenweb.de/erkennen-sie-mannheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.06.2019