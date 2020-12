Verstärkung der Schichten abgelehnt

Der Rettungsdienst plant derzeit keine Verstärkung für die Zeit der Feiertage. Das erklärte Andreas Schott, Rettungsdienstleiter des Roten Kreuzes, auf Anfrage im Namen des Bereichsausschusses. Dieses Gremium, paritätisch von Vertretern der Krankenkassen und der Hilfsorganisationen besetzt, fällt allein die Entscheidung, wann wie viele Fahrzeuge eingesetzt werden.

Die Weihnachtsfeiertage „erfordern üblicherweise keine besonderen Maßnahmen“, so Schott, auch 2020 nicht. Die in anderen Jahren übliche Verstärkung der Schichten mit zusätzlichen Fahrzeugen in der Silvesternacht sei „eine Reaktion auf die erhöhte Zahl von Notrufen, die bei typischem Verlauf dieses Anlasses zu erwarten ist“. Diesmal rechne man wegen der Verbote aber weder mit Trunkenheitsfahrten sowie noch Gefahren durch Feuerwerkskörper. „Hinweise, dass sich die Bevölkerung in großem Stil nicht an die Verbote halten wird, liegen uns bisher nicht vor“, so Schott, weshalb es „keine Vorhalterweiterung“ gebe. Man sei darüber aber mit der Stadt „noch im Austausch“.

Die hatte sich nach einer Verstärkung erkundigt. Schließlich mussten jetzt schon zweimal zusätzlich ehrenamtliche Kräfte alarmiert werden, da es zu einer Häufung von Corona-Fällen kam. Dass Corona „besondere Herausforderungen“ bedeute, etwa wegen der jeweils erforderlichen umfassenden Fahrzeugdesinfektionen, räumte der Bereichsausschuss zwar ein. „Die Hilfsorganisationen tun, was sie können“, heißt es als Antwort aber nur.

Sobald die Impfungen beginnen, rechnet der Bereichsausschuss mit „größerer Bedeutung“ für den Krankentransport. Auch wenn Taxen den „größten Teil“ der Fahrten von gehbehinderten Menschen zu Impfzentren übernehmen würden, könne es wohl auch zu Mehrbedarf an Liegendtransporten kommen. pwr

