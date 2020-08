Verstöße in Innenstadt

Die Verkehrspolizei war am Wochenende in der Innenstadt unterwegs und hat sich bis in die Nachtstunden einmal mehr um die berüchtigten „Poser“ gekümmert. Den Angaben zufolge hatten die Beamten zahlreiche auffällige Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Bei sechs Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Zwei Autos und ein Motorrad wurden sichergestellt. Fünf Verkehrsteilnehmer erwartet eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen unnötigen Lärms gefertigt. Darüber hinaus stellten die Beamten zahlreiche Verstöße wie Falschparken, Rotlichtmissachtung und Handynutzung am Steuer fest.

Falschparker an Seen

Aufgrund der erwarteten guten Witterung und des damit verbundenen erhöhten Besucheraufkommens hatten die Beamten am Wochenende auch die frei zugänglichen Badeseen in den Stadtteilen Vogelstang und Rheinau überwacht.

Dabei sei es etwa um Parkverstöße sowie um die Einhaltung der Corona-Regelungen und des Grillverbots gegangen. An beiden Tagen sei das Aufkommen der Besucher rund um die Badeseen zwar gering gewesen, teilte die Polizei mit. Rund 40 Autofahrer hätten aber verkehrswidrig geparkt. Im Bereich des Vogelstangsees mussten die Ordnungshüter 15 Personen auf das Grillverbot wegen Trockenheit hinweisen, 18 Personen wurden beim verbotenen Shisha-Rauchen erwischt. Die Beamten hätten „aufklärende Gespräche“ geführt, worauf sich die Personen einsichtig und kooperativ verhalten hätten, hieß es. kako

