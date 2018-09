Versuchter Überfall

Ein Unbekannter hat am Theodor-Kutzer-Ufer versucht, eine Frau zu überfallen. Wie die Polizei gestern berichtete, war die 38-Jährige am Donnerstag gegen neun Uhr mit ihrem Auto auf den Klinikumsparkplatz gefahren. Ihr fiel dort ein Mann auf, der vor einer Parklücke stand und ihr mit Gesten bedeutete, dass die Lücke nicht ausreichen würde. Die Frau parkte deshalb ein paar Meter weiter. Wie die Polizei schreibt, näherte sich der Mann der Beifahrertür und legte seine Hand auf den Griff einer Schusswaffe, die er im Hosenbund trug. Zudem versuchte er, mit der anderen Hand die Tür zu öffnen, die aber verschlossen war. Die Frau hupte mehrfach und fuhr rückwärts, wodurch ihr die Flucht gelang. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Mann wird so beschrieben: 1,85 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, schlanke Figur, heller Teint, kein Bart. Er war bekleidet mit einer langen Jeanshose, einem dunkelblauen Sweatshirt mit Kapuze (die Kapuze war über den Kopf gezogen), darunter trug er ein verwaschenes Basecap.

Die Kriminalpolizei Mannheim sucht in diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 0621/174 44 44 an die Ermittler zu wenden. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018