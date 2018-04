Versuchter Einbruch

Anzeige

Zwei noch unbekannte Männer haben versucht, in die Wohnung eines Mannes in der Innenstadt einzubrechen, während dieser zu Hause war. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 15.20 Uhr im Quadrat U 3. Die Täter versuchten, die Tür aufzuhebeln, bis der Mann diese öffnete. Sie ergriffen sofort die Flucht und rannten in Richtung Friedrichsring davon.

Der erste Täter sei nach Angaben der Polizei von gestern 30 bis 40 Jahre alt, habe ein gepflegtes Erscheinungsbild und schwarze, kurze, Haare. Er soll eine schwarze Hose und ein blaues Jackett getragen haben. Der zweite Täter sei genauso alt, habe ebenfalls ein gepflegtes Äußeres, schwarze, kurze Haare und habe eine schwarze Hose und ein helles Hemd-Jackett getragen, so der Polizeibericht.

Wie die beiden in das Mehrfamilienhaus gelangten, sei noch unklar, heißt es in der Mitteilung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden. ena/pol