Versuchter Mord am frühen Morgen

Ein 31-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, in der Neckarstadt einen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung begangen zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mitteilten, soll er sich zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr am frühen Dienstagmorgen im Zimmer eines Hotels in der Straße „Am Exerzierplatz“ auf seinen schlafenden und wehrlosen 32-jährigen Zimmermitbewohner gelegt haben und diesen mit einem Messer in die Brust, den Oberschenkel und den Arm gestochen haben. Dabei habe er zudem gedroht, ihn umzubringen. Als das Opfer schließlich laut um Hilfe rief, ließ der Tatverdächtige nach Angaben der Polizei von diesem ab und flüchtete vom Tatort. Der Geschädigte erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen rasch ermittelten und ihn in Viernheim festnehmen. Er sitzt in Untersuchungshaft. pol/stp