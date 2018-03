Versuchter Raub auf dem Pfingstberg

Anzeige

Wegen eines versuchten Raubes an einer 37-Jährigen auf dem Pfingstberg ermittelt derzeit das Kriminalkommissariat in Mannheim. Wie die Polizei gestern mitteilte, überquerte das Opfer am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr zu Fuß den Parkplatz des Friedhofs am Waldblick. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich auf einem Mountainbike der 37-jährigen Frau von hinten und versuchte, ihr den über die Schulter getragenen Rucksack zu entreißen. Da das Opfer sein Eigentum aber festhalten konnte, scheiterte der Täter, er flüchtete schließlich unverrichteter Dinge in Richtung Pfingstbergschule.

Folgende Täterbeschreibung ist bekannt: männlich, schlank, etwa 1,80 Meter groß, der Mann trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans. Das von ihm benutzte Mountainbike war laut Polizei schwarz-rot lackiert. Hinweise unter Tel. 0621/174-4444. ena/pol