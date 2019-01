Versuchter schwerer Raub in Mannheimer Eventlocation - drei Männer in Haft

Mannheim.Drei junge Männer sollen in der Weihnachtsnacht versucht haben, eine Mannheimer Eventlocation auszurauben. Einer der Verdächtigen im Alter von 19 Jahren konnte noch in der Tatnacht festgenommen werden. Ein weiterer 19-Jähriger und ein 22-Jähriger konnten in den vergangenen Wochen ermittelt werden. Die drei mutmaßlichen Räuber sitzen nun in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, sollen sich die drei Verdächtigen in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gegen 2 Uhr zum Büro des Geschäftsführers des Veranstaltungsorts begeben haben. Sie sollen Masken getragen haben und mit einem Elektroschocker und einer Schreckschußpistole bewaffnet gewesen sein.

Die Verdächtigen hätten nach Angaben der Polizei den Geschädigten abgepasst, in den Dienstraum zurückgedrängt und aufgefordert, den Tresor zu öffnen. Einer der Männer entnahm dem Geldschrank mehrere Hundert Euro Bargeld und verstaute sie in einer mitgebrachten Sporttasche. Als das Trio den Ausgeraubten fesseln wollte, wehrte sich der Mann und schrie nach Hilfe. Daraufhin habe ihm einer der beiden 19-Jährigen mit der Schreckschusswaffe auf den Kopf geschlagen.

In dem nun folgenden Gerangel seien die drei Angreifer zu Boden gegangen und daraufhin ohne Beute vom Tatort geflüchtet. Einen der mutmaßlichen Täter stellten Mitarbeiter des Geschädigten nach kurzer Flucht und übergaben ihn an die Polizei.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde dieser Tatverdächtige tags darauf dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen versuchten schweren Raubs und gefährlicher Köperverletzung erließ. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden der zweite 19-jährige Beschuldigte am 17. Januar und der 22-Jährige am 24. Januar festgenommen.