Versunkene Wege, Parkplätze und Inseln

Der Asphaltweg ist versunken, auf dem Basektballplatz ragen nur die Körbe aus dem Wasser. Am Donnerstag ist das Hochwasser am Neckar auf 7,36 Meter gestiegen. Die Stadt hatte bereits am Freitag Zu- und Abfahrtswege abgesperrt, die Polizei kontrollierte verstärkt. Trotzdem hat der Sonnenschein viele ans Ufer gelockt. Hier haben die Fluten den Parkplatz des Uniklinikums überspült. Auch die Maulbeerinsel ist teilweise verschwunden. Die Hochwasser-Vorhersage-Zentrale erwartet einen Höchststand an Neckar und Rhein für Donnerstagabend, danach solle der Pegel sinken. Weil der Rhein über die Ufer treten könnte, hat die Stadt das Stephanieufer abends abgesperrt . lia

