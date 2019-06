Vertauschte Seitenfolgen

In der Mittwochausgabe dieser Zeitung standen einige Seiten an ungewohnter Stelle: So war die erste Seite des Mannheimer Lokalteils mit der Ludwigshafen-Seite getauscht, die Kulturseite fand sich an Stelle der Metropolregion-Seite. Diese unübliche Seitenfolge, die bei der Lektüre für erhebliche Irritationen sorgte, bitten wir zu entschuldigen. Ursache dafür ist eine Kette an Fehlern und Pannen technischer Art, die den Druckablauf und die Beilage von Prospekten verwirrten, verzögerten oder stoppten. Möglicherweise kam es dadurch auch vereinzelt zu einer verspäteten Zeitungszustellung – wir bitten um Verzeihung. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.06.2019