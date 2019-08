Verteilen der Stimmen

Vor jeder Kommunalwahl geraten Wähler ins Grübeln. Nämlich dann, wenn Sie hören oder lesen, wie sie ihre – in Mannheim 48 – Stimmen abgeben dürfen. Dabei fallen jedes Mal zwei Begriffe aus dem Wahlrecht, an die sich viele wieder erinnern – deren Bedeutung sie aber nur schwerlich erläutern können. Nach einem der Begriffe fragen wir Sie hier. Er bedeutet, dass der Wähler seine Stimmen auf mehrere Bewerber verteilen kann. Bei der Kommunalwahl durften sie bis zu drei Stimmen an einen Kandidaten vergeben. Und das nicht nur auf einer Liste, sondern auf mehreren. Die Wähler mussten dafür einfach die Zahl der Stimmen für den Bewerber in Form einer Ziffer in das Feld hinter dem Namen schreiben. Das endet jeweils in einer gewissen Rechnerei: Wähler dürfen weniger als ihre 48 Stimmen verteilen, aber eben nicht mehr. Wer falsch addiert und beispielsweise einen Wahlzettel mit 49 vergebenen Stimmen abgibt, hat Pech. Dann nämlich ist der Stimmzettel ungültig. stp

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019