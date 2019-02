Verteilerkasten löst Brand aus

Nach dem Brand im Maybachcenter in der Neckarstadt gestern Morgen, ist die Ursache des Brandes offensichtlich geklärt. Wie die Polizei mitteilte, soll ein defekter Verteilerkasten für das Feuer verantwortlich gewesen sein. In dem Gebäude, in dem neben einem Fitnesscenter auch ein Jobcenter und eine Waldorfschule untergebracht sind, hatte sich gegen 8 Uhr Rauch entwickelt. Das Gebäude wurde geräumt. 70 Schüler mussten zeitweise in einer angrenzenden Kirche untergebracht werden. Die Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Nachdem das Gebäude gelüftet worden war, konnte der Schulbetrieb um kurz nach 9 Uhr ohne Probleme fortgesetzt werden. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 10 000 Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.02.2019