Vertrag mit Haifa und Partnerstädten

Anzeige

Mannheim, seine israelische Partnerstadt Haifa sowie die vier weiteren deutschen Partnerstädte der Hafenstadt im Norden Israels haben ein gemeinsames „Abkommen über Freundschaft und Zusammenarbeit“ unterzeichnet. Das teilt das Rathaus mit. Zum 70. Geburtstag des Staates Israel war Oberbürgermeister Peter Kurz und die Vertreter der vier weiteren deutschen Partnerstädte Bremen. Düsseldorf, Erfurt und Mainz für zwei Tage zu Gast in Haifa. In dem Abkommen verpflichten sich die sechs Städte nach Rathaus-Angaben zur „sorgfältigen Pflege der partnerschaftlichen Zusammenarbeit“ und zur „Wahrung der engen Kontakte“. Bei künftigen Projekten wollen sie vor allem die Bereiche Hightech und Biowissenschaften in den Mittelpunkt rücken sowie Innovationen auf diesen Gebieten „durch internationale Kooperationsprojekte vorantreiben“. imo