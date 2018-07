Vertrag mit Hebron unterzeichnet

Anzeige

Vor dem Rathaus flattert neben der deutschen Flagge eine schwarz-weiß-grün gestreifte mit rotem Dreieck an der Seite. Drinnen steht neben Peter Kurz ein Dolmetscher, der die Worte des Oberbürgermeisters in Arabische übersetzt. Zu Besuch ist eine hochrangige Delegation aus Hebron. Mit der palästinensischen Stadt hat Mannheim vor fünf Jahren ein sogenanntes „Memorandum of Understanding“ abgeschlossen, also eine Absichtserklärung, die einer Städtepartnerschaft vorausgeht.

Viele lokale Probleme hätten längst globale Auswirkungen, sagt Kurz. Migration, Mobilität, Klimaschutz – „all das bewegt uns schon, und das ist auch bewegend für unsere Welt“. Er preist Mannheim als Stadt, in der Menschen aus 170 Nationen „gut und friedlich“ zusammenlebten. Die politische Situation im Nahen Osten sei „außerordentlich kompliziert“, aber umso mehr müsse man nach vorne schauen. Der Oberbürgermeister erinnert auch daran, dass sein Amtskollege aus der israelischen Partnerstadt Haifa den Anstoß zur engen Kooperation mit Hebron gegeben habe.

In der Ansprache von Hebrons neuem Bürgermeister Taysir Abu Sneineh nimmt der Nahost-Konflikt breiteren Raum ein. Er wirbt für einen unabhängigen Palästinenserstaat und klagt über die israelischen Siedlungen, die Hebron zu einer geteilten Stadt machten. Gleichwohl sei sie mit ihren 800 000 Einwohnern die wirtschaftlich stärkste im Westjordanland. Ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt liege bei 40 Prozent.