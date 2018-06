Vertreter der Kinder ist Zuhörer und Sprachrohr

Anzeige

„Das, was über allem steht, ist die Angst, das Kind zu verlieren“ – Herbert Wurst weiß das nur zu gut. Seit 15 Jahren vertritt er als Verfahrensbeistand im Sorgerechtsstreit die Interessen der Kinder. Er wird vom Gericht bezahlt und dann bestellt, wenn im Konflikt keine Einigung absehbar ist.

Sein Beruf vereine pädagogische, psychologische und juristische Aspekte, erklärt er und gliedert seine Aufgabe in drei Teile. „Zunächst muss ich das Interesse des Kindes wahrnehmen, herausfinden, wie es dem Kind geht, was hinter seinen Äußerungen steckt, welche Wünsche es hat“, erklärt Wurst. Im Anschluss suche er das Gespräch mit den Eltern, um schließlich am Ende eine einvernehmliche Regelung zu finden. Eine klare Struktur für oft hochkomplexe Konflikte, in denen Emotionen hochkochen. Kein leichtes Unterfangen, zumal Wurst in der Regel nicht jeden Wunsch erfüllen kann.

„Manchmal ist das, was dem Wohl des Kindes entspricht, nicht das, was es selbst will“, erklärt der Verfahrensbeistand und nennt ein Beispiel: Ein Mädchen sei nach der Trennung der Eltern mit der Mutter mehrere hundert Kilometer weit weggezogen. „Der Kontakt zum Vater brach ab, Jahre später kündigte er an, sein Kind wieder sehen zu wollen.“ Natürlich sei das zunächst auf Widerstand gestoßen. Bei dem Kind und bei der Mutter. „Völlig verständlich“, wirft Wurst ein. Aber: „Dem Kind fehlt selbstverständlich der Weitblick, um zu verstehen, was es sich mit einem Kontaktabbruch antut.“ Spätestens in der Pubertät würden Kinder in eine Identitätskrise geraten, wisse er aus Erfahrung, dann sei es enorm wichtig, beide Elternteile als Ansprechpartner zur Seite zu haben. Und die Mutter? „Die hatte natürlich Angst, durch den Besuch beim Vater könnte ihr das Kind entgleiten, sich entfremden.“