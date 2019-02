Verurteilter lehnt Gutachter ab

Unerwartete Wende im Fall um den Mannheimer Neckarleichen-Prozess aus dem Jahr 2016: Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat den im Januar gestellten Wiederaufnahmeantrag zurückgenommen. Es wird nun definitiv keinen neuen Prozess geben. Das bestätigte Carolin Kley, Pressesprecherin des Landgerichts Karlsruhe, auf Nachfrage. Es hätte einer der seltenen Fälle werden können, die durch Antrag der Staatsanwaltschaft zugunsten des Angeklagten neu verhandelt werden. Doch daraus wird nichts – kurioserweise deshalb, weil der Verurteilte selbst die Zusammenarbeit verweigert.

Hinweise aus der JVA

Um die Wiederaufnahme erreichen zu können, hätte der im Jahr 2016 wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilte Julian I. Gespräche mit einem psychiatrischen Gutachter führen müssen. Das lehnte der mittlerweile 28-Jährige allerdings ab. Grund für die Prüfung einer Wiederaufnahme waren Hinweise aus der Justizvollzugsanstalt (JVA), die bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe eingegangen waren. Detaillierte Angaben, um welche Hinweise es handelte, wollte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe damals nicht machen. Diese Angaben ließen, so hieß es damals, Zweifel an der Schuldfähigkeit des Verurteilten zum Tatzeitraum. Einiges deutete wohl darauf hin, dass der Mann zur Tatzeit möglicherweise unter eine Psychose litt. Um das festzustellen wäre allerdings ein weiteres Gutachten zwingend gewesen. Doch dem verweigerte sich Julian I. Der 28-Jährige musste dem Zurücknehmen des Wiederaufnahmeantrags zustimmen. Das sei erfolgt, erklärte Kley: „Damit bleibt es bei dem ursprünglichen Urteil.“

Bei dem Verfahren im Jahr 2016 am Mannheimer Landgericht handelte es sich um einen Indizien-Prozess. Passanten hatten Ende Dezember 2015 ein blutverschmiertes Kleidungstück am Neckarufer gefunden. Kurz darauf war die Leiche der Mannheimerin Jenny S. in Südhessen aus dem Rhein geborgen worden. Bald stand fest, dass sie am Neckarufer zunächst mit einem Messer attackiert, dann brutal niedergeschlagen und schließlich im Neckar versenkt worden war. Die sichergestellten DNA-Spuren am Tatort führten die Ermittler zu dem Studenten Julian I. Er hatte Monate zuvor mit Jenny S. in der Neckarstadt unter einem Dach, aber nicht in einer Wohnung gelebt. In welcher Beziehung die beiden standen, konnte nie geklärt werden.

Staatsanwaltschaft und Gericht seien verpflichtet, jedem Hinweis nachzugehen, betonte Kley, auch wenn die Arbeit wie in diesem Fall umsonst sei.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019