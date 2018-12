Verwaltungsgericht weist Klage von Jaguar-Fahrer ab

Mannheim/Karlsruhe.Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat die Klage eines Jaguar-Fahrers gegen eine Untersagungsverfügung der Stadt Mannheim abgewiesen. Das Urteil wurde heute verkündet, eine Berufung ließ das Gericht nicht zu. Der 29-Jährige Kläger war mehrfach wegen zu lauter Motorengeräusche, die sein Jaguar "F-Type" verursacht hatte, in der Mannheimer Innenstadt aufgefallen.

Nach dem 17. dieser Vorfälle hatte die Stadt die Untersagungsverfügung ausgesprochen. Gegen die verstieß der Mann dann erneut, daraufhin verhängte die Ordnungsbehörde ein Zwangsgeld von 1000 Euro gegen ihn. Der Anwalt des 29-Jährigen kann nun bei der nächst höheren Instanz, dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, die Zulassung eines Berufungsverfahrens beantragen.

Seit drei Jahren gehen Stadt und Polizei auf mehreren Wegen gegen Autofahrer vor, die mit laut aufheulenden Motoren oder starker Beschleunigung meist in der Innenstadt unterwegs sind. Haben diese PS-Protzer zum Beispiel illegal etwas am Auspuff verändert, kann der Wagen aus dem Verkehr gezogen werden. Wenn das Auto der Betriebserlaubnis entspricht, der Fahrer aber trotzdem zu viel Lärm macht, verhängen Polizei und Stadt Bußgelder. Oder - im Extremfall - eine sogenannte Untersagungsverfügung. Die verbietet es dem Fahrer, unnötigen Lärm zu verursachen, und droht ihm bei einem Verstoß 1000 Euro Zwangsgeld an. Um eine solche Untersagung ging es am Montag in einer Verhandlung des zuständigen Verwaltungsgerichts Karlsruhe.