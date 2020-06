Verwaltungsgerichtshof: Keine Zutrittsbegrenzung mehr im Südwest-Einzelhandel

In beiden Kaufhof-Filialen in der Mannheimer Innenstadt wird noch fleißig mitgezählt, wer ein- und ausgeht. Bei Zara, Bershka oder dm auf den Planken darf ebenfalls nur eine begrenzte Anzahl von Kunden in den Laden - alle anderen warten vor dem Eingang in einer Schlange. Und auch in den Häusern von Engelhorn stehen noch die großen Bildschirme, die Auskunft darüber geben, wie hoch die

...