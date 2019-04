Verwandlungskünstler Kolonko mimt „die Dietrich“

Wenn Chris Kolonko in die Rolle Marlene Dietrichs schlüpft, erwacht eine Legende zum Leben. Im Programm „The Concert of her Life“ singt sich der bekannte Verwandlungskünstler von einer Lebenssituation „der Dietrich“ zur nächsten. Dabei wechselt er vor den Augen des Publikums Kostüme und Charaktere, und erzählt – mal mit Augenzwinkern, mal nachdenklich – von einer Frau, deren Leben kein Drehbuch hätte besser schreiben können. Dass hinter dieser Illusion ein Mann steckt, ist jedoch bereits nach wenigen Minuten Nebensache. Für Kolonkos Auftritt am Samstag, 13. April, um 20 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Marlene“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok (Bild: Kolonko)

