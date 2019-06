Verweilen und Beten – eine Auszeit in der City-Kirche

Zu einem ganz besonderen Erlebnis sind die Mannheimer am Samstag, 29. Juni, in der City-Kirche St. Sebastian am Marktplatz eingeladen: Bei „Stay and Pray“ werden Passanten rund um den Marktplatz eingeladen, eine Kerze anzuzünden und sich eine Auszeit zu gönnen – gemäß der biblischen Aufforderung „Stay and Pray“ – bleibe und bete. Unser Bild zeigt die Veranstaltung im Jahr 2017. Das Besondere: Jeder kann kommen und bleiben, solange er will, wie die katholische Kirchengemeinde in einer Mitteilung schreibt. Es bleibe jedem selbst überlassen, welches der Angebote er wahrnehmen wolle. Der Abend der offenen Kirche beginnt mit einer Messe um 17 Uhr. Von 18 bis 22 Uhr ist Zeit für Gebet, Gesang, Gespräch. Zum Abschluss gibt es ein Nachtgebet mit eucharistischem Segen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019