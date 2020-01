Verzögerungen – aber Ziel klar vor Augen

„Es wird sportlich“ – so umschreibt der Geschäftsführer der Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft, Michael Schnellbach, den gegenwärtigen Stand der Planungen für das sommerlange Fest im Jahre 2023. Schnellbachs Team liegt derzeit nach eigenen Angaben rund zwei Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan – allerdings, das muss man festhalten, weitgehend unverschuldet.

Zu den Verzögerungen kam es durch diverse Umplanungen und weil zuletzt die vorbereitenden Bauarbeiten auf dem Spinelli-Gelände, dem Austragungsort der Gartenschau, wegen asbesthaltiger Bodenfugen in den Betonfundamenten der alten Militärhangars, ins Stocken geraten sind. Schnellbach: „Unser Zeitpuffer ist ziemlich aufgezehrt.“ Der Westteil des Geländes konnte nun nicht, wie ursprünglich geplant, quasi als Weihnachtsgeschenk 2019 übernommen werden, sondern wird in Abschnitten erst bis Herbst 2020 für den Beginn des Buga-Baus frei.

Immerhin: Die Asbestsanierung soll – mit inzwischen gut halbjähriger Verzögerung – in diesen Tagen beginnen. Und: Ideen für die Bundesgartenschau sind da, man hat sogar eine bereits mehrfach für Ministerien und Behörden tätige Werbeagentur engagiert – die Firma Ballhaus West aus Berlin. Drei Millionen Euro haben die Werbeprofis zur Verfügung, das Logo für die, so der Anspruch, „erste klimaneutrale Bundesgartenschau“ stellte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) beim Neujahrsempfang am Dreikönigstag vor (wir berichteten).

Gesamtprojekt nicht in Gefahr

Schnellbach und Kurz sehen das Gesamtprojekt Buga (noch) nicht in Gefahr, da die Arbeiten im östlichen Teil des Geländes in der ersten Jahreshälfte planmäßig anlaufen könnten. Eine Verzögerung um einige Monate stand hier ebenfalls im Raum, weil das Land Baden-Württemberg die Flüchtlingsunterkunft in der Spinelli-Kaserne etwas länger offen halten will.

Da weit weniger Flüchtlinge kamen, als angenommen, konnte die Stadt bereits am Dienstag – für Beobachter überraschend – die Schlüssel für das Areal von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) übernehmen. Doch neben der regulären Sanierung des Areals, also dem Abbruch der nicht benötigten Gebäude und dem Entfernen von Fundamenten, Plätzen und Wegen, die von den amerikanischen Streitkräften gebaut und angelegt worden waren, müssen auch Boden- und Grundwassersanierungen sowie die Entfernung von Kampfmitteln ausgeführt werden. Beim Boden wird dies im Westteil von Unternehmen im Auftrag der BImA und des staatlichen Hochbauamts erledigt. Im östlichen Teil will die Stadt beziehungsweise ihre Tochtergesellschaft MWSP selbst tätig werden.

Auch in der benachbarten Feudenheimer Au laufen die Vorbereitungen bereits an – nicht ohne Streit, wie mehrfach berichtet. Für einen Radschnellweg durch die Au müssen Kleingärten ins Landschaftsschutzgebiet verlagert werden – ein Vorhaben, mit dem bereits im vergangenen Jahr vorab begonnen wurde, ohne dass die Genehmigung für den Bau des Radwegs vorliegt. Dies rief – verständlicherweise – die Kritiker auf den Plan.

Konkrete Planungen für die Neugestaltung des Luisenparks, der Mitaustragungsort der Buga werden soll, da er – zur erfolgreichen Bundesgartenschau 1975 angelegt – über alten Baumbestand und damit über schattige Areale verfügt – werden unter dem Slogan „Neue Mitte Luisenpark“ entwickelt. Die Seilbahn, die Luisenpark und Spinelli-Areal verbinden soll, ist noch nicht in konkrete Planungen gegossen worden – an diesem Vorhaben scheiden sich ähnlich wie an Radschnellweg und See in der Au die Geister.

Zu klären scheinen sich derweil die Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden. Die Stadt Mannheim kauft derzeit eine Anzahl von Grundstücken auf, die in Privatbesitz sind. Teilweise sind durch Erbteilung über Generationen dort zahlreiche Eigentümer vorhanden, die jetzt mit großem Aufwand ausfindig gemacht werden müssen.

Auch den Teil des Geländes, der dem Bund gehört, will die Stadt erwerben. Die Verträge mit der BImA seien weitgehend ausgehandelt und stünden kurz vor der Unterzeichnung. Man habe sich darauf verständigt, strittige Fragen – etwa, wer die Kosten bestimmter Bodensanierungen trägt – später juristisch zu klären, um nicht noch weitere Verzögerungen zu verursachen – eine weise Entscheidung.

In seiner Analyse verbindet Thorsten Langscheid Fakten und seine persönliche Meinung zum Stand der Buga-Planungen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.01.2020