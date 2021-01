Seckenheim.Die Vesperkirche benötigt auch in diesem Jahr Kuchenspenden. Die Erlösergemeinde Seckenheim will die Aktion unterstützen. Abgabe der süßen Backwaren ist am morgigen Mittwoch zwischen 8 und 12 Uhr im Pfarramt, Seckenheimer Hauptstraße 135. Die Organisatoren bitten um transportsichere Verpackungen wie Folie, Kartons oder namentlich gekennzeichnete Transportbehälter.

