Vesperkirche in drei Schichten

2021 findet die Vesperkirche 2021 in veränderter Form statt. © Diakonie

Lange haben die Verantwortlichen darüber nachgedacht, viele Details müssen noch geklärt werden, doch die grundsätzliche Entscheidung ist getroffen: Es wird auch 2021 eine Vesperkirche geben. „Darüber sind wir sehr glücklich“, sagen die Pfarrerinnen Anne Ressel und Ilka Sobottke. Glücklich vor allem auch über die Unterstützung durch das Gesundheitsamt. „Wir sind nicht dazu da, Dinge zu verhindern, sondern sie im Rahmen des Machbaren auch unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen“, erläutert dessen Leiter Peter Schäfer. Gerade die Vesperkirche liege ihm persönlich am Herzen.

Platz für 80 Gäste pro Schicht

Vom 6. bis 31. Januar werden die Gäste nun in drei Schichten zum Essen gebeten – von 10.30 bis 15.20 Uhr, inklusive der Pausen zum Lüften und Desinfizieren. In der Kirche werden zuvor alle Bänke ausgebaut, so dass Platz ist für 80 Menschen pro Schicht. „Das ist ein hoher Aufwand“, sagt Ilka Sobottke, „aber den nehmen wir gerne in Kauf, wenn wir damit die Vesperkirche möglich machen können.“ Zudem wird vor der CityKirche Konkordien ein großes Zelt aufgebaut, in dem sich Menschen, die auf das Essen in der Kirche warten, aufhalten können.

„Es ist so wichtig, dass wir gerade den Menschen, die dringend Hilfe brauchen, jetzt einen Platz geben können, wo sie willkommen sind“, ergänzt Pfarrerin Anne Ressel. Die Situation der Wohnungslosen habe sich durch Corona weiter verschärft, vor allem mit Beginn der kälteren Jahreszeit. Wie in den Jahren zuvor wird es auch eine soziale Beratung sowie eine medizinische Versorgung geben – allerdings keine Kleiderausgabe. Kleiderspenden können daher nicht angenommen werden.

Unter Corona-Bedingungen ist das Team mehr denn je auf ehrenamtliche Unterstützung und auf Spenden angewiesen. Denn der hohe organisatorische Aufwand und zusätzlich benötigte Anschaffungen kosten deutlich mehr Geld. Wer spenden möchte, findet online unter vesperkirche-mannheim.de weitere Informationen. Menschen, die ehrenamtlich unterstützen wollen, können sich telefonisch von Montag, 2., bis Donnerstag, 12. November, anmelden unter 0621/32 85 95 68 – montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr, dienstags zusätzlich von 17 bis 19 Uhr. Aus den Helfern sollen möglichst feste Teams gebildet werden. red/cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020