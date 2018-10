Vesperkirche sucht Helfer

In der Vesperkirche gibt es an 30 Tagen ab 6. Januar ein warmes Essen. © Kästel

Helfen, um anderen zu helfen: Die Vesperkirche sucht für die 22. Auflage der Benefizaktion in der Konkordienkirche rund 500 Ehrenamtliche. Vom 6. Januar bis 3. Februar 2019 werden die Engagierten gebraucht, um für Bedürftige da zu sein und ihnen unter anderem eine warme Mahlzeit zu servieren. Wer Interesse hat, kann sich sofort melden: Noch bis zum 31. Oktober werden Anmeldungen entgegengenommen unter Telefon 0621/32 85 95 68 (montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 12 Uhr und dienstags von 17 Uhr bis 19 Uhr). Neben Erwachsenen und älteren Jugendlichen können sich ebenfalls Schüler im Alter von 13 und 14 Jahren an dem freiwilligen Projekt beteiligen, um in betreuten Zehnergruppen zu arbeiten.

Gemeinsame helfen

„Durch die Mitarbeit wird jeder Ehrenamtliche Teil eines großen Ganzen. Praktisch helfen, Zeit schenken und selber beschenkt werden. Die freiwilligen Helfer bringen sich für die Gemeinschaft ein und erhalten viel zurück“, sagt Pfarrerin Anne Ressel, die für die Helfereinsätze zuständig ist. „Ohne die Helfer würde die Aktion in ihrer Fülle an Freundlichkeit und Gemeinschaft nicht möglich sein“, fügt Ressel hinzu. Die Vesperkirche ist täglich von 11 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Jeden Tag sind rund 60 Freiwillige für die Gäste da. Somit gibt es 1860 Helfereinsätze in den 30 Tagen der Vesperkirche. Die Aufgaben, der engagierten Helfer bestehen aus Essens- und Getränkeausgabe im Kirchenraum sowie das Bedienen an den Tischen, das Richten der Vesperbeutel und das Spülen des Geschirrs.

Für die neuen Mitarbeiter veranstaltet die Gemeinde am Donnerstag, 8. November, ab 20 Uhr einen verpflichtenden Einführungskurs im Turmsaal der CityKirche Konkordien in R 2. Am Montag, 19. November, um 18 Uhr gibt es einen alternativen Termin in der CityKirche. jwe

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018