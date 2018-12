Vesperkirche und das Moll profitieren

Spendenübergabe (v.l.): Christof Höger (Moll), Fabian Engelhorn und Moll-Direktor Gerhard Weber. © engelhorn

So viele Lose wie noch nie zuvor verkaufte die Firma Engelhorn beim dritten Gourmetfestival im Oktober. 7715 Euro kamen dabei zusammen. Sie gehen zu gleichen Teilen an Vesperkirche und Moll-Gymnasium. Jeweils 3857,50 Euro übergab Geschäftsführer Fabian Engelhorn. Er freue sich über die hohe Beteiligung an der Tombola und darüber, den beiden Institutionen „ein schönes verfrühtes Weihnachtsgeschenk bereiten können“.

Zum 22. Mal startet das sozialpolitische Projekt Mannheimer Vesperkirche am 6. Januar 2019 in der CityKirche Konkordien. „Neben einer warmen Mahlzeit bieten wir den Gästen vor allem einen Raum zur Begegnung“, erklärt Dekan Ralph Hartmann. Man wolle „die Situation der Armen und Bedürftigen stärker ins öffentliche Bewusstsein“ rücken, „großzügige Spenden wie die von Engelhorn machen ein solches Projekt erst möglich“. Während der Gemeinschaftsinitiative von Evangelischer Kirche Mannheim, Diakonischem Werk und CityGemeinde Hafen-Konkordien „erhalten Bedürftige und Nicht-Bedürftige täglich ein warmes Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie ein breit aufgestelltes Sozialberatungsangebot“. An manchen Tagen kämen mehr als 600 Menschen zusammen.

Digitalangebot ausgebaut

Das Moll-Gymnasium in Neckarau möchte das Geld von Engelhorn in digitale Bildung investieren. Bereits im vergangenen Jahr unterstützten das Unternehmen und die „Karin und Carl-Heinrich Esser Stiftung“ das Gymnasium mit einem Teil aus dem Tombola-Erlös. Die 3857,50 Euro aus diesem Jahr investiert die Schule in weitere Flachbildfernseher als Präsentationsmedium für Klassenräume. „Wir sind dankbar, dass Engelhorn uns wieder bedacht hat. Die Digitalisierung unserer Gesellschaft und die damit verbundene Art und Weise, wie wir an unserer Schule lehren, entwickeln sich stetig weiter“, sagt Direktor Gerhard Weber. Die Ausstattung müsse „entsprechend angepasst werden, damit wir die Schüler zeitgemäß ausbilden können. So ist die Spende gut angelegt“, betont er. bhr

