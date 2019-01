Vesperkirche verzichtet auf Plastiktüten

Essenspakete der Vesperkirche erstmals in Papier- statt Plastiktüten. © Kästel

Mannheim.Die Vesperkirche hat in diesem Jahr auf den Einsatz von rund 30 000 Plastiktüten verzichtet. Stattdessen wurden Brötchen und Vesper-Verpflegung für die Gäste in der Citykirche Konkordien erstmals in Papiertüten verpackt. Das teilten die Verantwortlichen der Evangelischen Kirche Mannheim gestern mit.

Bevor die Besucher der Vesperkirche nach Hause gehen, erhielten sie bisher ein Paket mit einem belegten und separat in eine kleine Plastiktüte verpackten Brötchen, einer Süßigkeit und fast täglich auch Obst. Bisher wurde die Wegzehrung dann nochmals in durchsichtige Plastiktüten verpackt. In diesem Jahr fallen beide weg. Anstelle von Plastik kommen Papiertüten zum Einsatz: kleine Butterbrottüten für die Brötchen und größere Tüten aus Recycling-Papier. So wurden bei der 22. Auflage der Benefizaktion laut Organisatoren rund 15 000 Butterbrot- und 15 000 Vesperbeuteltüten aus Plastik vermieden.

Neuerung bleibt auch 2020

Demnach gefiel die Papiervariante sowohl Gästen als auch Helfer-Team. Nicht nur, weil es die umweltschonendere Lösung sei – auch in der Handhabung kämen die stabilen Papiertüten gut an. „Diese Tüten sind klasse“, sagt Erika Freyer, die gemeinsam mit ihrem Mann in der Alten Sakristei mithilft und dort Team-Leiterin ist. „Wir können besser mit ihnen arbeiten, weil wir die Tüten oben einfach und gut zusammenfalten können.“ Die Plastiktüten mussten immer zugeknotet oder mit einem Klebstreifen zugeklebt werden. Einziger Nachteil, ergänzt Freyer nicht ganz ernsthaft, sei für sie die Lautstärke. „Das Zusammenfalten ist natürlich lauter als Plastikgeraschel, aber das ist dann auch ziemlich schnell vorbei.“

Mit dem Einsatz der Papiertüten wolle man einen aktiven Beitrag zur Plastikvermeidung leisten, sagt Maria Hüttner vom Vesperkirchen-Organisationsteam. Die Herstellung der Papiertüten binde Ressourcen, doch sei die Entsorgung eindeutig umweltschonender. Damit leiste die Vesperkirche einen Beitrag zum Klimaschutzkonzept der Evangelischen Kirche Mannheim, heißt es in der Pressemeldung. Die Papiertüten kommen vermutlich auch bei der 23. Auflage zum Einsatz, die am 6. Januar 2020 beginnt. Noch bis zum 3. Februar läuft die diesjährige Vesperkirche.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019