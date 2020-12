Video-Lesung direkt aus Rom

Arnold Esch, der 13 Jahre das Deutsche Historische Institut in Rom leitete und dort auch als Ruheständler lebt, stellt für Leser in der Kurpfalz sein neues Buch „Historische Landschaften Italiens“ vor. Dazu hat der renommierte Historiker exklusiv für die Mannheimer Literaturinitiative „LeseZeichen“ von Helen Heberer und Raimund Gründler ein Lese-Video mit Wanderungen zwischen Venedig und Syrakus aufgenommen. Eigentlich hatte er schon lange zu einer Lesung nach Mannheim kommen wollen. Nun spricht er eben auf diese Weise über die Landschaften, die er auf verlassenen römischen Straßen, auf alten Pilgerpfaden, durch enge Schluchten und über beinahe schon vergessene Viehwege durchstreifte. Er verbindet die Ergebnisse der Archäologie und der Geschichtswissenschaft mit aktuellen Beobachtungen. Das eine Stunde und 20 Minuten lange Video wird nicht zu einer bestimmten Uhrzeit ausgestrahlt, sondern ist aufgezeichnet worden. Interessierte können eine E-Mail an info@lesezeichen-mannheim.de schicken. Sie erhalten dann einen kostenlosen Link zum Video. pwr

