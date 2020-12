Video-Sitzung möglich

Die Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse, aber auch der Bezirksbeiräte können künftig als Videokonferenzen und damit ohne persönliche Anwesenheit der Mandatsträger in einem Raum abgehalten werden. Einer entsprechenden Änderung der Hauptsatzung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ohne Diskussion zugestimmt.

Die Entscheidung liegt beim Vorsitzenden des Gremiums, beim Gemeinderat ist das Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Bei „Gegenständen einfacher Art“ ist die Video-Variante laut Gemeindeordnung generell möglich, bei allen anderen Themen nur in Ausnahmefällen wie einer Pandemie oder einer Naturkatastrophe. Unter dem Einfluss von Corona hatte der Landtag die Gemeindeordnung im Mai entsprechend geändert – zuvor galt das Prinzip der persönlichen Anwesenheit. Befristet bis Ende Dezember konnten Kommunen die Video-Variante auch schon ohne Satzungsänderung nutzen. Mit der Änderung ist das in Mannheim nun dauerhaft möglich.

Damit eine Sitzung auch in einem solchen Fall öffentlich verfolgbar bleibt, ist laut Gemeindeordnung zeitgleich eine Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum nötig. Wahlen – etwa von Dezernenten – dürfen in einem solchen Rahmen aber nicht abgehalten werden.

Die Gemeinderatssitzungen in Mannheim fanden bislang immer in Präsenzform statt, wurden aber per Live-Stream in einen Raum im Stadthaus und auf dem städtischen YouTube-Kanal übertragen. imo

