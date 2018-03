Videokurs für Kinder

Anzeige

Mannheim.Reglosen Objekten Leben einhauchen? Mit einem Stop-Motion-Video sei das kein Problem, sagt die Abendakademie. Stop-Motion ist eine Filmtechnik, bei der eine Illusion von Bewegung erzeugt wird, indem einzelne Bilder von unbewegten Motiven aufgenommen und aneinandergereiht abgespielt werden. Am Sonntag, 25. Februar, bietet die Volkshochschule von 10 bis 14 Uhr so einen Workshop für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren an. Kursleiterin Isabel Acker begleitet die Kinder von der Planung des Videos bis zum fertigen Ergebnis. Zu Beginn werden Ideen gesammelt und mithilfe von Zeichnungen sowie Texten visualisiert. Danach erstellen die Kleingruppen Videos. Acker gibt Einblicke, wie ein Trickfilm-Set aufgebaut ist und mit welchen Techniken ein Stop-Motion-Video erstellt wird. Ebenso zeigt sie, auf was bei der Videoerstellung geachtet werden muss. Die fertigen Filme werden nach dem Workshop von ihr nachbearbeitet und mit Musik und Abspann versehen. Der Kurs kostet 38 Euro. Anmeldung unter Tel.: 0621/1 07 61 50.