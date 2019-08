Videoüberwachung mit letzten 17 Kameras nun komplett

Von unserem Redaktionsmitglied

Lisa Wazulin

Es sind genau 17 Kameras an neun Masten, die ab dem 27. August zwischen Marktplatz und Neckartor alles filmen, was sich unter ihnen abspielt. Ihre Bilder sind die letzten fehlenden Aufnahmen - damit ist die Videoüberwachung in Mannheim komplett. Insgesamt 68 Kameras liefern so der Polizei ein Gesamtbild der Stadt. Gefilmt wird am

...