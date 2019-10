Darf ein Verein, der mit Krankheit und Leid verknüpft ist, sein Jubiläum als „Erfolgsgeschichte“ feiern, wie es in der Einladung heißt? Ja, er darf! Weil die „Aktion für krebskranke Kinde“ seit 40 Jahren Lichtblicke in den Stationsalltag bringt. Weil sie in dunkler Zeit Hoffnung leuchten lässt. Weil sie Forschung fördert, die schwarze Flecken der Medizin aufhellt. Betroffenen-Initiativen zeichnen sich dadurch aus, dass über Unsägliches ohne große Worte gesprochen, beredt geschwiegen, vielsagend in den Arm genommen werden kann. Schließlich weiß jeder, was umtreibt. Wenn Eltern nach dem Kampf ihres Kindes gegen Krebs – ob dieser gewonnen oder verloren wurde – Erinnerungen zu tilgen versuchen, einen Bogen um Kliniken machen, ist dies mehr als verständlich. Es gibt aber auch Mamas und Papas, die Schicksalsgefährten „danach“ zur Seite stehen, weil sie erlebt haben, wie unendlich wichtig menschlicher Beistand ist. Weil sie erfahren haben, wie sehr es schmerzt, wenn nur noch Genesungskärtchen statt Besuche kommen. Außerdem erfüllt mit Kraft und Trost, wenn ein Vermächtnis erfüllt werden kann: So wünschte sich Harald, bevor er als Jugendlicher einem Hirntumor erlag, dass sich die Mutter auf „seiner“ Station weiterhin engagiert. Sie tat es Jahrzehnte. Seit 1979 hat der Verein viel bewegt. Und deshalb darf er nicht nur feiern – er ist geradezu verpflichtet, dies öffentlichkeitswirksam zu tun. Damit all die Spender wissen, wie wunderbar ihr Geld angelegt ist.

