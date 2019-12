Viel Geld für Vorsorge gegen Aids

J. Ernst (v.l.), D. , A. und J. Steinruck. © Kleiner

Das Nationaltheater hat bei der „Regenbogen-Benefizgala“ (wir berichteten) im Schauspielhaus insgesamt 10 238,70 Euro an Spenden gesammelt. Dieses Geld ist nun von Opern-Intendant Albrecht Puhlmann im Beisein von Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck – neben Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz Schirmherrin der Veranstaltung – an den Verein Benefiz Rhein-Neckar in Person des ersten Vorsitzenden Dieter Camilotto sowie Vorstandsmitglied Jürgen Ernst überreicht worden.

Benefiz Rhein-Neckar, mit dem die Gala in Kooperation ausgerichtet wurde, setzt sich seit mehr als 15 Jahren für Aids-Prävention und die Unterstützung HIV-infizierter Menschen ein.

Hilfe für viele Betroffene

„Mit dem Geld können wir vielen Betroffenen in der Metropolregion helfen“, sagte Dieter Camilotto, der ebenso wie Jürgen Ernst und Jutta Steinruck begeistert war von dem abwechslungsreichen Showprogramm bei der Benefizgala. „Das war so ein fantastischer Abend, dass ich mir sicher bin, dass es eine Neuauflage geben wird“, sagte Steinruck im Theatercafé des Nationaltheaters bei der Scheckübergabe.

Das sahen Camilotto und Ernst sowie Opern-Intendant Albrecht Puhlmann genauso. „Wir sind begeistert von der Resonanz und hoffen auf eine Fortsetzung, um die wichtige Arbeit des Vereins Benefiz Rhein-Neckar erneut durch unser vielfältiges künstlerisches Programm unterstützen zu können“, sagte Albrecht Puhlmann bei der Spendenübergabe. has

