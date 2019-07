„Viel Lärm um nichts“ auf der Freilichtbühne

Nach einer gewonnenen Schlacht möchte der Prinz Don Pedro feiern. Doch die festliche Stimmung wird getrübt. Don Pedros Halbbruder Don Juan intrigiert gegen ihn. Für die Vorstellung am Freitag, 12. Juli 2019, auf der Freilichtbühne um 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Freilichtbühne“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Weitere Karten (Erwachsene 17 Euro, Kinder 10 Euro) gibt es unter 0621/762 81 00 oder tickets@flbmannheim.de. red/tge

